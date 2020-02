Británia upravila zákon o predčasnom prepúšťaní teroristov

Londýn 26. februára (TASR) - V Británii vstúpil v stredu do platnosti zákon, ktorý zabráni automatickému predčasnému prepúšťaniu ľudí odsúdených za terorizmus. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.



Návrh zákona 12. februára schválila Dolná snemovňa britského parlamentu a v pondelok ho podporila aj Snemovňa lordov. Vláda návrh do parlamentu predložila po tom, ako v Londýne v priebehu dvoch mesiacov zaznamenali dva teroristické útoky, ktoré spáchali muži odsúdení v súvislosti s terorizmom.



Muž ozbrojený mačetou 2. februára 2020 na rušnej ulici v londýnskej štvrti Streatham zranil dvoch ľudí. Policajti útočníka následne zastrelili. Išlo o 20-ročného prívrženca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Sudesha Ammana, ktorý bol v januári prepustený z väzenia.



Dve osoby vtedy prišli v Londýne o život v novembri 2019 po útoku muža, ktorý bol už v minulosti odsúdený za terorizmus a určitý čas strávil vo väzení.



Legislatívna zmena zasiahne približne 50 väzňov, ktorí by mali byť automaticky prepustení po odpykaní si polovice svojich trestov. Na základe nového zákona však predčasné prepustenie bude možné až po tom, ako vo väzení strávia najmenej dve tretiny svojich trestov.



Ich prepustenie budú takisto musieť posúdiť špecializovaní sudcovia a psychiatri.



Vláda sa usilovala príslušné zmeny zaviesť do praxe ešte predtým, ako má byť 28. februára prepustený Mohammed Zahir Khan, ktorého v roku 2018 odsúdili za podporu terorizmu. Nová legislatíva úradom umožní ponechať ho vo väzení ďalší rok.