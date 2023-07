Zamestnanci londýnskeho letiska Gatwick vstúpia počas leta do štrajku

Londýn 14. júla (TASR) - Takmer 1000 zamestnancov londýnskeho letiska Gatwick vstúpi na prelome júla a augusta do osemdňového štrajku. Ich odborový zväz upozorňuje na zdržania a možné rušenie letov. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky stanice Sky News.



Odborový zväz Union, ktorý týchto zamestnancov zastupuje, uviedol, že dôvodom protestnej akcie sú platové podmienky. Štrajk sa bude konať na začiatku školských prázdnin. Pracovníci budú štrajkovať od 28. júla do 1. augusta a v dňoch 4. – 8. augusta.



Pracovníci riadenia letovej prevádzky v Európe nedávno oznámili, že vstúpia do štrajku, čo môže spôsobiť posuny či zdržania až 12.600 letov denne, pripomína Sky News. To je približne jedna tretina denného počtu letov v Európe počas vrcholu dovolenkovej sezóny. Títo pracovníci vyjadrujú nespokojnosť so zastaralým vybavením, nedostatkom personálu a nedostatočným strategickým plánovaním, napísal minulý týždeň magazín Forbes na svojej webovej stránke.



Letisko Gatwick sa nachádza približne 47 kilometrov južne od centra Londýna a je po Heathrowe druhým najvyťaženejším zo šiestich medzinárodných letísk v okolí hlavného mesta. Vlani obslúžilo 32.835.381 pasažierov. Heatrow za minulý rok vybavil 61.611.838 cestujúcich.