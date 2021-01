Británia zaočkovala proti koronavírusu už dva milióny ľudí

Londýn 10. januára (TASR) - V Británii už zaočkovali proti koronavírusu už približne dva milióny ľudí. Oznámil to v nedeľu britský minister zdravotníctva Matt Hancock, ktorého citovala agentúra Reuters.



Británia odštartovala masové očkovanie svojho obyvateľstva 8. decembra. Stala sa tak prvou západnou krajinou, ktorá spustila rozsiahlu vakcinačnú kampaň proti novému typu koronavírusu.



V priebehu prvých 14 bolo zaočkovaných vyše 520.000 prevažne starších ľudí. Preočkovanie druhou dávkou spustili 29. decembra. V sobotu 9. januára sa nechala zaočkovať aj kráľovná Alžbeta II. (94) a jej manžel princ Philip (99).



"V priebehu uplynulého týždňa sme zaočkovali viac ľudí než počas celého decembra, takže naša kampaň sa zrýchľuje," povedal Hancock pre BBC TV. Momentálne každý deň aplikujú vakcínu zhruba 200.000 ľuďom.



Počet zaočkovaných v krajine už podľa neho dosiahol približne dva milióny. Presné údaje budú zverejnené v pondelok a potom sa budú aktualizovať na dennej báze.



Britská vláda chce do polovice februára zaočkovať zhruba 14 miliónov z celkového počtu 66,6 milióna svojich obyvateľov. Vakcínu majú prioritne dostať ľudia nad 70 rokov, osoby trpiace vážnymi ochoreniami a tiež zdravotníci a pracovníci zariadení sociálnych služieb.



Ak sa tento cieľ podarí splniť, a ak zaberú reštriktívne opatrenia, v priebehu jari by sa mohli začať v Spojenom kráľovstve uvoľňovať prísne obmedzenia. V Anglicku uplatňujú v poradí už tretí celoplošný lockdown. Situáciu komplikuje šírenie novej, nákazlivejšej varianty koronavírusu.



V Británii sa už od začiatku pandémie nakazili viac ako tri milióny ľudí a vyše 80.000 zomrelo, čo je piaty najvyšší počet potvrdených úmrtí na svete.