Británia zaradí radikálnu skupinu Hamas medzi teroristické organizácie

Londýn 19. novembra (TASR) - Británia už čoskoro plánuje zaradiť palestínsku radikálnu organizáciu Hamas k teroristickým organizáciám. Informovali o tom popredné britské a izraelské médiá. Podľa denníka The Independent môže tým osobám, ktoré budú skupinu podporovať, hroziť až desať rokov väzenia.



Denník The Guardian uviedol, že Hamas bude zakázaný na základe zákona o terorizme a že každý, kto vyjadrí podporu tejto organizácii, bude konať v rozpore so zákonom.



Denník The Times spresnil, že britská ministerka vnútra Priti Patelová tento krok oficiálne oznámi v piatok vo Washingtone a že na budúci týždeň zákon predloží do parlamentu.



Podľa izraelského spravodajského servera The Times of Israel Patelová rozhodnutie oficiálne ohlási vo svojom prejave o bezpečnosti na pôde washingtonskej konzervatívnej nadácie The Heritage Foundation.



Denník The Jerusalem Post získal údajný prepis celého znenia prejavu. Patelová sa údajne okrem iného chystá povedať, že "Hamas má prístup k mnohým vyspelým zbraniam a dlhodobo sa zapája do teroristického násilia".



Agentúra Reuters pripomenula, že Hamas už je na zozname teroristických organizácií v USA, Izraeli aj v Európskej únii. Británia doteraz dala na čiernu lisitu iba vojenské krídlo Hamasu – Brigády mučeníka Izaddína Kasáma.