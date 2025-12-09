Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Británia zaradila na sankčný zoznam filozofa Dugina

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na sankčnom zozname sa ocitlo aj päť právnických osôb.

Autor TASR
Londýn 9. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo zaradilo na svoje sankčné zoznamy súvisiace s Ruskom aj ultrakonzervatívneho filozofa Alexandra Dugina a blogera Michaila Zvinčuka, ktorý na plaftorme Telegram pôsobí na provojnovom kanáli Rybar. TASR o tom informuje s odvolaním sa na webovú stránku britskej vlády.

Na sankčnom zozname sa ocitlo aj päť právnických osôb. Ide o Duginom založené Centrum geopolitických expertíz; projekt Rybar; Fond podpory a ochrany práv krajanov žijúcich v zahraničí a v Belgicku sídliace ruskojazyčné mediálne projekty Golos a Euromore.

Britské úrady zdôrazňujú, že fyzické a právnické osoby zaradené na sankčné zoznamy sa podieľajú na destabilizácii Ukrajiny alebo profitujú zo spolupráce s ruskou vládou.

Alexandr Dugin je považovaný za jedného z hlavných ideológov ruskej vojny proti Ukrajine a je veľkým kritikom Západu. Sankcie naňho uvalili USA aj EÚ.

Rusko označuje sankcie západných krajín za nezákonné a reštrikcie voči ruským médiám v Európe za porušenie slobody slova. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na zavádzanie sankcií opakovane uviedlo, že bude nasledovať zrkadlová odpoveď.

V tlačovej správe britskej vlády sa uvádza, že od októbra 2024 uvalila sankcie na 31 organizácií a jednotlivcov zodpovedných za realizáciu ruskej informačnej vojny.

Britská vláda avizovala, že zintenzívňuje spoluprácu s európskymi partnermi v oblasti hybridných a informačných hrozieb, a to aj prostredníctvom partnerstva EÚ a Spojeného kráľovstva v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj úzkou spoluprácou medzi tímami v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku a Bruseli s cieľom zabezpečiť celoeurópsku reakciu na celoeurópsku hrozbu.

Dodala, že nárast hybridných hrozieb – od fyzických útokov až po kybernetické a informačné operácie – badať naprieč celou Európou. Ich cieľom je „destabilizovať naše demokracie, oslabiť kritickú národnú infraštruktúru a podkopať naše záujmy v prospech nepriateľských cudzích štátov.“
