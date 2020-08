Británia zavádza karanténu pre cestujúcich z Rakúska a Chorvátska

Londýn 20. augusta (TASR) - Británia sa rozhodla opätovne zaviesť povinnú dvojtýždňovú karanténu pre cestujúcich, ktorí sa vrátia z Rakúska, Chorvátska a ostrovného štátu Trinidad a Tobago. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Údaje nám ukazujú, že musíme odstrániť Chorvátsko, Rakúsko a Trinidad a Tobago zo zoznamu bezpečných krajín," uviedol britský minister dopravy Grant Shapps na Twitteri. Ako dôvod uviedol nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom v týchto krajinách.



Opatrenie vstúpi do platnosti v sobotu ráno.



Tento krok znamená, že po návrate do Spojeného kráľovstva budú musieť cestujúci zo zmienených krajín ísť na 14 dní do samoizolácie.



Na zoznam bezpečných krajín sa naopak dostalo Portugalsko.



Británia minulý týždeň znova zaviedla 14-dňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z Francúzska, Holandska a niekoľkých ďalších krajín.



Británia je európskou krajinou s najvyšším počtom úmrtí - viac ako 41.000 - na chorobu COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Zároveň je po Španielsku štátom s druhým najväčším počtom prípadov nákazy v Európe - viac ako 324.000.