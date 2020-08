Británia zavádza karanténu pre ČR, Jamajku a Švajčiarsko

Londýn 27. augusta (TASR) - Cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva z Českej republiky, Jamajky a Švajčiarska budú musieť od soboty 29. augusta ísť do povinnej 14-dňovej karantény. Informovala o tom v piatok televízia Sky News s odvolaním sa na rozhodnutie britskej vlády.



Opatrenie vstúpi do platnosti o 04.00 h miestneho času (05.00 h SELČ) a bolo zavedené s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2.



Česká republika však ešte bude o svojom vyradení zo zoznamu bezpečných krajín rokovať, povedal podľa servera Novinky.cz námestník ministerstva zahraničných vecí Martin Smolek.



Z britského zoznamu bezpečných krajín vypadávajú tie, ktoré majú viac ako 20 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za týždeň, pripomínajú Novinky.



Švajčiarsko bolo podľa Sky News na zoznam krajín, na ktoré sa vzťahuje karanténa, pridané neočakávane po tom, ako tam za posledných 24 hodín zaznamenali viac ako 300 prípadov nákazy.



Británia od 22. augusta opätovne zaviedla povinnú dvojtýždňovú karanténu pre ľudí, ktorí sa vrátia z Rakúska, Chorvátska a ostrovného štátu Trinidad a Tobago.



Rovnaké opatrenie počas leta prijala i pre Andorru, Bahamy, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Monako, Maltu, Španielsko, karibské ostrovy Turks a Caicos a Aruba.



Kubu Británia pridala na zoznam krajín, na ktoré sa karanténa nevzťahuje, píše Sky News.