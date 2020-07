Británia zavádza od 24. júla povinné rúška v obchodoch

Londýn 14. júla (TASR) - Nosenie rúšok bude v Británii povinné v obchodoch a supermarketoch od piatka 24. júla. Oznámil to v pondelok britský premiér Boris Johnson, píše spravodajská stanica Sky News.



"Premiér (Boris Johnson) sa jasne vyjadril, že ľudia by mali rúška nosiť v obchodoch a bude to povinné od 24. júla," uvádza sa vo vyhlásení Downing Street. "Existuje čoraz viac dôkazov, že nosenie rúšok v uzavretom priestore pomáha pred koronavírusom chrániť jednotlivcov a ľudí okolo nich," uviedol úrad britského premiéra.



Na dodržiavanie nosenia tvárovej masky bude dohliadať polícia. Za nakupovanie bez ochranného rúška bude hroziť pokuta do výšky 100 libier (približne 111 eur), resp. 50 libier (približne 55 eur), ak ich osoba, ktorá toto pravidlo poruší, zaplatí do 14 dní.



Opatrenia v boji s novým koronavírusom budú čo sa týka nosenia rúšok v obchodoch rovnaké, ako v mestskej hromadnej doprave, kde sú povinné už od 15. júna. Výnimky budú platiť pre deti mladšie ako 11 rokov a ľudí s určitými hendikepmi.



Povinné rúška zakrývajúce nos a ústa schválili v Škótsku minulý týždeň. Ich nosenie na verejnosti už zaviedlo zhruba 120 krajín vrátane Nemecka, Španielska, Talianska či Grécka.



Britská vláda v súvislosti s nosením rúšok na verejnosti čelila kritike za nejednotné pravidlá. Hoci sú totiž povinné v prostriedkoch hromadnej dopravy a nemocniciach, zákazníci v obchodoch ich doteraz nosiť nemuseli. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock tak povinnosť nosiť rúška v utorok formálne rozšíri aj na obchody.



Británia je jednou z najviac zasiahnutých krajín, kde koronavírusu podľahlo už takmer 45.000 ľudí.