Británia zavádza nové opatrenia, dôvodom je šírenie omikronu

Londýn 12. decembra (TASR) - Británia v nedeľu oznámila dodatočné opatrenia s cieľom zastaviť šírenie koronavírusového variantu omikron. Od utorka sa zavádza pre plne zaočkované osoby, ktoré prišli do kontaktu s infikovaným človekom, povinnosť každodenného antigénového testovania po dobu siedmich dní. Informovala o tom agentúra AFP.Neočkovaní obyvatelia budú musieť po stretnutí s pozitívne testovanou osobu zostať desať dní v karanténe. Izolácia bude platiť tiež pre všetkých, ktorí budú mať buď pozitívny výsledok testu alebo sa u nich objavia príznaky ochorenia, priblížilo britské ministerstvo zdravotníctva.zdôvodnil minister zdravotníctva Sajid Javid.Ľudí na skutočnosť, že sa dostali do styku s osobou nakazenou covidom, upozorní systém "Test and Trace" Národnej zdravotnej služby (NHS) alebo jej covidová aplikácia.Od budúceho týždňa navyše pribudne možnosť dať sa zaočkovať treťou dávkou proti covidu i pre ľudí starších ako 30 rokov. AFP pripomína, že britská vláda si stanovila za cieľ podať posilňovaciu dávku vakcíny do konca januára všetkým dospelým v krajine.povedal šéf rezortu zdravotníctva. V Londýne tvorí variant omikron približne tretinu zo všetkých infikovaných. Minister školstva Nadhim Zahawi v nedeľu uviedol, že do nemocnice už previezli prvých pacientov nakazených variantom omikron - stalo sa tak dva týždne po tom, čo tento variant v Británii potvrdili.Už počas týždňa ohlásil viaceré zmeny pravidiel v rámci boja proti variantu omikron i britský premiér Boris Johnson. Od pondelka 13. decembra vláda opätovne v Anglicku nariaďuje prácu z domu ľuďom, ktorí na to majú podmienky. Na vstup do nočných klubov a na podujatia s hromadnou účasťou bude potrebný certifikát potvrdzujúci očkovanie alebo negatívny test.Británia je jednou z najviac zasiahnutých krajín - evidujú tam vyše 146.000 úmrtí na koronavírus a na nesmierne vysokej úrovni - približne 50.000 - sa naďalej držia i denné prírastky nakazených.