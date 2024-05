Británia zavádza sankcie, bránia Rusku a KĽDR obchádzať tie doterajšie

Londýn 17. mája (TASR) - Britské úrady v piatok informovali, že v spolupráci so zahraničnými partnermi zavádzajú nové sankcie, ktorých cieľom je bojovať proti pokusom Ruska a Severnej Kórey (KĽDR) obísť a ignorovať existujúce sankcie prostredníctvom barterovej výmeny zbraní za ropu. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Tieto (nové) sankcie poukazujú na spoločné škodlivé úsilie Ruska a KĽDR obísť sankcie na ropné výrobky, čo KĽDR pomáha financovať svoje nezákonné vojenské programy," uviedla britská vláda vo vyhlásení.



Rusko v marci vetovalo návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN predložený Spojenými štátmi. Ten by o rok predĺžil mandát skupiny expertov OSN dohliadajúcich na dodržiavanie sankcií zavedených voči KĽDR za jej jadrový program a testy. Platnosť mandátu expertov sa tak skončila v apríli.



Kroky Ruska kritizoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý to označil za priznanie si viny zo strany Ruska. "Moskva už nezakrýva svoju vojenskú spoluprácu so Severnou Kóreou pri získavaní zbraní a streliva porušovaním sankcií a tiež používaním severokórejských zbraní proti Ukrajine," napísal na sociálnej sieti X.