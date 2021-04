Briti sa budú môcť testovať na koronavírus dvakrát do týždňa zadarmo

Londýn 5. apríla (TASR) - Obyvatelia Británie sa budú môcť dať otestovať na koronavírus dvakrát do týždňa zadarmo. Britská vláda v pondelok oznámila, že rýchlotesty budú teraz okrem škôl a pracovísk ponúkať bezplatne pre každého i miestne testovacie centrá. Informáciu priniesla agentúra DPA.



Doteraz boli rýchlotesty poskytované bezplatne iba zraniteľným skupinám obyvateľstva.



Britský premiér Boris Johnson označil testovanie za absolútne nevyhnutné, aby sa neohrozil úspech britskej očkovacej kampane, nakoľko krajina začala s uvoľňovaním opatrení.



"Vzhľadom k tomu, že naďalej úspešne napredujeme v našom vakcinačnom programe a vzhľadom k nášmu plánu opatrného uvoľňovania opatrení je pravidelné rýchlotestovanie ešte dôležitejšie, aby sa zabezpečilo, že toto úsilie nevyjde nazmar," uviedol Johnson vo svojom vyhlásení. "Preto teraz zavádzame bezplatné rýchlotesty pre všetkých v celej Británii - pomôže nám to zastaviť chorobu už v ohniskách jej výskytu, aby sme mohli znovu vidieť ľudí, ktorých milujeme, a znovu robiť veci, ktoré nás bavia," vyhlásil britský premiér.



Britská vláda plánuje v nasledujúcich týždňoch otestovať sériu opatrení vrátane očkovacích preukazov s cieľom overiť možnosti, ako ľuďom umožniť bezpečný návrat na hromadné podujatia, ako napríklad futbalové zápasy, nočné kluby, kiná či koncerty. Budúci týždeň má Johnson predstaviť i plán uvoľňovania opatrení týkajúcich sa medzinárodnej dopravy. Tamojší ministri predtým ohlásili, že zákaz dovoleniek v zahraničí bude v platnosti minimálne do 17. mája.



Druhú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo už viac ako päť miliónov Britov. Aspoň prvou dávkou je už zaočkovaných 47 percent populácie Spojeného kráľovstva.







3 20 ko