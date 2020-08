Británia zavedie karanténu pre cestujúcich z Francúzska aj Holandska

Londýn 14. augusta (TASR) - Británia sa rozhodla opätovne zaviesť dvojtýždňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z Francúzska, Holandska aj Monaka. Dôvodom je skutočnosť, že v uvedených oblastiach momentálne narastá počet osôb nakazených novým druhom koronavírusu. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AFP s odvolaním sa na britského ministra dopravy Granta Shappsa.



"Údaje nám ukazujú, že musíme odstrániť Francúzsko, Holandsko, Monako, Maltu a (karibské ostrovy) Turks a Caicos a Aruba zo zoznamu bezpečných krajín," uviedol Shapps na Twitteri.



Po návrate do Spojeného kráľovstva budú musieť cestujúci zo zmienených krajín ísť na 14 dní do samoizolácie, dodal.



Opatrenie vstúpi do platnosti v sobotu ráno.



Británia v júli znova zaviedla 14-dňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska a minulý týždeň aj pre cestujúcich z Andorry, Belgicka a Bahám.



Británia je stále najpostihnutejším európskym štátom v počte prípadov nákazy koronavírusom aj úmrtí. Dosiaľ v nej zaznamenali vyše 315.500 prípadov infekcie a viac ako 41.000 úmrtí.