Británia zaviedla karanténu pre Andorru, Belgicko a Bahamy

Londýn 6. augusta (TASR) - Británia vo štvrtok opäť zaviedla dvojtýždňovú karanténu pre cestujúcich, ktorí sa vrátia z Andorry, Belgicka a Bahám. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Britský minister dopravy Grant Shapps ako dôvod uviedol nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom v týchto krajinách.



Opatrenie začne platiť od soboty rána v Anglicku a od piatkovej polnoci vo Walese.



"Údaje nám ukazujú, že musíme odstrániť Andorru, Belgicko a Bahamy zo zoznamu bezpečných krajín," uviedol Shapps.



Ministerstvo zahraničných vecí zároveň občanom odporučilo, aby zvážili cestu do týchto krajín.



Na zoznam bezpečných krajín sa naopak dostali ázijské krajiny Malajzia a Brunej po tom, čo tam klesol počet nakazených.



Opatrenia v súvislosti s cestovaním do Belgicka v stredu sprísnilo aj Nemecko, hoci iba pre provinciu Antverpy. Ľudia, ktorí sa z Antverp vrátia do Nemecka, musia predložiť negatívny test na koronavírus alebo sa podrobiť dvojtýždňovej karanténe.



Belgicko dosiaľ podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v americkom meste Baltimore potvrdilo 71.158 prípadov nákazy koronavírusom a 9859 súvisiacich úmrtí.