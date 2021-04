Británia zaviedla sankcie voči 22 osobám v súvislosti s korupciou

Londýn 26. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo v pondelok zmrazilo účty a zaviedlo zákaz cestovania voči 22 osobám obvineným z úplatkárstva a podvodov, informovala agentúra AP.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab poslancom parlamentu povedal, že tieto sankcie zabránia tomu, aby bolo Spojené kráľovstvo využívané ako "útočisko pre špinavé peniaze".



Medzi postihnutými osobami je 14 Rusov zapletených do daňového podvodu vo výške 230 miliónov dolárov. Tento podvod odhalil právnik Sergej Magnitskij, píše agentúra AFP.



Sankcie takisto zasiahli štyri osoby z Juhoafrickej republiky (JAR) v spojitosti so škandálom za vlády bývalého prezidenta JAR Jacoba Zuzu.



Okrem nich Británia sankcie zaviedla voči osobám z Guatemaly, Hondurasu, Južného Sudánu a Nikaraguy.



Tieto sankcie sú súčasťou balíka opatrení na základe mechanizmu tzv. "Magnitského zákona", píše AP.



Spojené štáty v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Magnitského, ruského právnika zatknutého v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov.



Británia po vystúpení s EÚ zaviedla vlastnú obdobu Magnitského zákona, ktorá jej umožňuje zmraziť aktíva osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv.