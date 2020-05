Británia zaznamenala najnižší prírastok úmrtí od 24. marca

Londýn 17. mája (TASR) - Británia zaznamenala za posledný deň najnižší prírastok úmrtí na nový koronavírus od 24. marca. Vyplýva to z najnovšej bilancie, ktorú v nedeľu večer zverejnila agentúra Reuters.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Spojenom kráľovstve 170 úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Oficiálny počet obetí pandémie v Británii sa tak zvýšil na 34.636.



V sobotu britské úrady hlásili oveľa vyšší prírastok obetí (486). Výrazne nižší počet úmrtí v nedeľňajšej bilancii môže súvisieť aj s krátkodobým výpadkom systému v Anglicku, prostredníctvom ktorého sa evidujú pacienti nakazení koronavírusom.



Pandémia v Británii zrejme kulminovala 21. apríla, keď bol hlásený denný prírastok 1172 úmrtí. Odvtedy počty obetí, nakazených hospitalizovaných postupne klesajú.



V krajine bolo za uplynulých 24 hodín potvrdených 3142 nových prípadov nákazy. Celkovo ich britské úrady potvrdili už 243.303.



Ak by sa do bilancie úmrtí zarátali aj nepotvrdené prípady, u ktorých sú komplikácie súvisiace s koronavírusom predpokladanou príčinou smrti, počet obetí v Británii by bol vyšší ako 40.000.