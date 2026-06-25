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REKORDNÉ HORÚČAVY: Teploty v Británii lámu historické maximá
Meteorologická služba Met Office uviedla, že rekordná júnová teplota bola nameraná v dedine Yeovilton v grófstve Somerset na juhozápade Anglicka.
Autor TASR
Londýn 25. júna (TASR) - V Británii vo štvrtok zaznamenali najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď teploty v jednej z dedín v juhozápadnom grófstve Somerset dosiahli 36,4 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord 36,1 stupňa pritom namerali len deň predtým v pobrežnom meste Gosport v grófstve Hampshire. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Meteorologická služba Met Office uviedla, že rekordná júnová teplota bola nameraná v dedine Yeovilton v grófstve Somerset na juhozápade Anglicka. Pred stredajším rekordom v Británii sa najvyššia júnová teplota datovala až do roku 1976.
Vo štvrtok ráno Met Office predĺžila výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred extrémnymi horúčavami pre Londýn a okolie až do piatkového večera. Červená výstraha pred „vysoko pravdepodobnými“ rizikami pre zdravie a infraštruktúru mala pôvodne platiť do štvrtkovej polnoci, teraz však platí do piatka do 21.00 h (22.00 h SELČ).
Londýnska záchranná služba uviedla, že v stredu zaznamenala historicky najvyšší počet „život ohrozujúcich núdzových situácií“.
Keďže teploty v uplynulých dňoch v britskej metropole prudko vzrástli, záchranná služba uviedla, že posádky sanitiek v stredu reagovali na rekordných 642 volaní kategórie 1.
Medzi prípady najvyššej kategórie patria najzávažnejšie život ohrozujúce zranenia a zdravotné stavy, ako sú zástavy srdca alebo prípady, keď pacient prestal dýchať.
Podľa údajov záchrannej služby prijali celkovo 7900 volaní a posádky sanitiek zasahovali u takmer 3600 pacientov.
„Nárast počtu volaní súvisí s horúcim počasím, pričom posádky zasahujú u väčšieho počtu ľudí, ktorí omdlievajú, majú dýchacie ťažkosti alebo trpia srdcovými problémami,“ uviedla Londýnska záchranná služba vo svojom vyhlásení.
Meteorologická služba Met Office uviedla, že rekordná júnová teplota bola nameraná v dedine Yeovilton v grófstve Somerset na juhozápade Anglicka. Pred stredajším rekordom v Británii sa najvyššia júnová teplota datovala až do roku 1976.
Vo štvrtok ráno Met Office predĺžila výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred extrémnymi horúčavami pre Londýn a okolie až do piatkového večera. Červená výstraha pred „vysoko pravdepodobnými“ rizikami pre zdravie a infraštruktúru mala pôvodne platiť do štvrtkovej polnoci, teraz však platí do piatka do 21.00 h (22.00 h SELČ).
Londýnska záchranná služba uviedla, že v stredu zaznamenala historicky najvyšší počet „život ohrozujúcich núdzových situácií“.
Keďže teploty v uplynulých dňoch v britskej metropole prudko vzrástli, záchranná služba uviedla, že posádky sanitiek v stredu reagovali na rekordných 642 volaní kategórie 1.
Medzi prípady najvyššej kategórie patria najzávažnejšie život ohrozujúce zranenia a zdravotné stavy, ako sú zástavy srdca alebo prípady, keď pacient prestal dýchať.
Podľa údajov záchrannej služby prijali celkovo 7900 volaní a posádky sanitiek zasahovali u takmer 3600 pacientov.
„Nárast počtu volaní súvisí s horúcim počasím, pričom posádky zasahujú u väčšieho počtu ľudí, ktorí omdlievajú, majú dýchacie ťažkosti alebo trpia srdcovými problémami,“ uviedla Londýnska záchranná služba vo svojom vyhlásení.