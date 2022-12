Británia zaznamenala rekordný počet úmrtí spojených s alkoholom

Londýn 8. decembra (TASR) - V Británii zaznamenali vlani doposiaľ najvyšší počet úmrtí spôsobených nadmerným pitím alkoholu. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad (ONS), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



S alkoholom sa dalo priamo spojiť 9641 úmrtí v Británii. To je o tretinu viac ako v roku 2019, posledný rok pred pandémiou koronavírusu. Práve pandémii ONS pripisuje zvýšený počet úmrtí súvisiacich s konzumáciou alkoholu. Počas pandémie totiž ľudia, ktorí veľa pili, pili ešte viac, domnieva sa ONS.



Počet takýchto úmrtí v Británii bol celé roky stabilný a k ich výraznému nárastu prišlo až v roku 2020 a potom znovu aj v roku 2021, keď počet úmrtí súvisiacich s alkoholom stúpol o 7,4 percenta.



Najviac úmrtí spojených s alkoholom vlani bolo v Škótsku, kde na 100.000 obyvateľov evidujú 22,4 úmrtia. Anglicko, ktoré je najväčšou časťou Británie, malo túto mieru najnižšie a to 13,9 úmrtia na 100.000 obyvateľov.



Najčastejšou príčinou úmrtia bolo ochorenie pečene, pričom muži zomierali na nadmerné pitie alkoholu dvakrát častejšie než ženy.



Vedci pritom takýto vývoj očakávali. Štúdia Univerzity v Sheffielde z leta preukázala, že najmä ľudia, ktorí už pred pandémiou pili nebezpečné množstvo alkoholu, počas lockdownov a obmedzeného kontaktu s inými ľuďmi pili ešte viac.



"Táto štatistika je úplne zničujúca. Za každým číslom sa skrýva samostatná rodinná tragédia," povedala Karen Tyrell z neziskovej organizácie Drinkaware (Pitie s rozumom). Aktivisti preto vyzývajú na zavedenie protiopatrení ako je napríklad zvýšenie dane pre alkoholické nápoje.