Británia ohlásila už vyše 8000 prípadov nákazy a 87 nových úmrtí

Londýn 24. marca (TASR) - Británia v utorok zaznamenala 8077 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 422 pacientov ochoreniu podľahlo, informovalo na Twitteri britské ministerstvo zdravotníctva.



Počet obetí sa v utorok zvýšil o 87, čo je najvyšší nárast za jeden deň, informovala televízia Sky News. Počet nakazených sa zvýšil o 1427. V Británii do utorka vykonali 90.436 testov.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok oznámil obmedzenia pohybu osôb na obdobie troch týždňov. Vláda toto opatrenie zaviedla s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



Premiér občanov vyzval, aby "zostali doma". Ľudia majú povolené opustiť svoje domovy len v obmedzenom množstve prípadov, ktoré zahŕňajú nákup základných potrieb, športovanie, lekárske ošetrenie, poskytovanie starostlivosti alebo pomoci zraniteľným osobám a cesta do a z práce - v prípade, že je to nevyhnutné a nie je možné vykonávať prácu z domu.



Obmedzenia takisto zahŕňajú zatvorenie všetkých obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné, knižníc, telocviční a ihrísk. Zakázané budú aj zhromaždenia viac ako dvoch ľudí, čo sa však nevzťahuje na ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti.



Polícia bude mať právomoc vynútiť si dodržiavanie týchto opatrení prostredníctvom pokút a rozpusteia zhromaždení. Nebudú sa konať žiadne spoločenské udalosti s výnimkou pohrebov.