Británia eviduje vyše 10.000 žiadostí Ukrajincov o víza pre príbuzných

Londýn 7. marca (TASR) - Spojené kráľovstvo zaznamenalo od piatka 4. marca viac ako 10.000 žiadostí o víza v rámci programu pre rodinných príslušníkov Ukrajincov žijúcich v Británii. Úrady však doteraz udelili len približne 50 víz. TASR správu prevzala v pondelok z webových stránok staníc BBC a Sky News.



Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že do nedele 10.00 h miestneho času začalo on-line žiadosť o víza vypĺňať 11.750 osôb a 5535 z nich ju dokončilo, píše BBC. Úrady udelili približne 50 víz.



"To je príliš pomalé," napísala na sociálnej sieti Twitter Yvette Cooperová, tieňová ministerka vnútra za opozičnú Labouristickú stranu. Rodiny Ukrajincov podľa jej slov pri žiadosti o pobyt čelia príliš veľkému množstvu prekážok.



Britská vláda minulý týždeň zmiernila pravidlá na vydávanie víz občanom Ukrajiny, ktorí majú príbuzných v Spojenom kráľovstve. Týmto osobám bude umožnený pobyt v Británii v dĺžke troch rokov.



Vízové pravidlá v Spojenom kráľovstve počas víkendu kritizovalo aj Francúzsko, pripomína Sky News.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin podľa Sky News tvrdil, že britské úrady znemožnili vstup do krajiny stovkám ľudí z francúzskeho prístavu Calais a prikázali im, aby o víza požiadali na britských konzulátoch v Paríži alebo Bruseli.



Darmanin podľa svojich slov britskú ministerku vnútra Priti Patelovú žiadal, aby Británia založila svoj konzulát v Calais, ktorý by spracovával žiadosti Ukrajincov o víza.



Darmanin v sobotu Patelovej poslal list, v ktorom vyjadril nespokojnosť s "nedostatočnou reakciou" a "nedostatkom ľudskosti" zo strany Británie, píše agentúra AFP.



Patelová uviedla, že Británia robí všetko, "čo je v jej silách", aby urýchlila vydávanie víz Ukrajincom utekajúcim pred vojnou.