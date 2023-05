Británia zaznamenala vlani rekordnú úroveň čistej migrácie

Londýn 25. mája (TASR) - Čistá migrácia v Spojenom kráľovstve dosiahla v roku 2022 rekordných 606.000 osôb. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok. Uvedený údaj udáva hodnotu, ktorá sa získa odrátaním ľudí, ktorí z krajiny odišli (emigrantov), od počtu ľudí, ktorí sa prisťahovali (imigrantov), píše TASR.



Rekordná čistá migrácia podľa agentúry AFP zintenzívňuje tlak na britskú vládu, ktorá sa zaviazala, že zníži závislosť krajiny od zahraničnej pracovnej sily. V roku 2021 dosiahla čistá migrácia v Británii 488.000 osôb.



"Séria bezprecedentných udalostí v roku 2022 a zrušenie obmedzení po pandémii koronavírusu viedli k rekordnej úrovni imigrácie do Spojeného kráľovstva," povedala Jay Lindopová, riaditeľka oddelenia pre zahraničnú migráciu britského štatistického úradu (ONS).



Hlavnými faktormi boli podľa jej slov najmä ľudia prichádzajúci do Spojeného kráľovstva z krajín mimo EÚ "za prácou, štúdiom a na humanitárne účely".



Zmienené údaje zahŕňali osoby prichádzajúce z Ukrajiny v dôsledku ruskej invázie, ale aj z Hongkongu. V tejto bývalej britskej kolónii Londýn uvoľnil pravidlá vstupu pre držiteľov britských pasov po tom, ako tam Čína obmedzila občianske práva.