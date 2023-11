Čistá migrácia v Británii dosiahla vlani rekordných 745.000 osôb

Londýn 23. novembra (TASR) - Čistá migrácia v Spojenom kráľovstve dosiahla v roku 2022 rekordných 745.000 osôb, čo je viac, než sa doteraz uvádzalo. Vyplýva to z revidovaných údajov britského štatistického úradu (ONS) zverejnených vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Predchádzajúci odhad hovoril o 606.000 osobách, čo bolo takisto rekordné číslo. Uvedený údaj udáva hodnotu, ktorá sa získa odrátaním ľudí, ktorí z krajiny odišli (emigrantov), od počtu ľudí, ktorí sa prisťahovali (imigrantov).



Od začiatku tohto roka do júna 2023 dosiahla čistá migrácia v Británii kladný výsledok 672.000 osôb. Najnovšie odhady podľa ONS naznačujú spomalenie imigračného prírastku, ktorý súvisí s rastúcou emigráciou.



"Naše najnovšie štatistiky o migrácii sú vždy predbežné a podporené predpokladmi toho, či ľudia zostanú 12 mesiacov alebo dlhšie," vysvetlila Maggie Morganová z ONS. Aktualizácia údajov podľa nej odráža aj "neočakávané vzorce" správania sa migrantov.



Hlavnými faktormi boli najmä ľudia prichádzajúci do Spojeného kráľovstva z krajín mimo EÚ "za prácou, štúdiom a v dôsledku viacerých svetových udalostí", dodala Jay Lindopová, riaditeľka oddelenia pre zahraničnú migráciu ONS.