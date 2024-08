Británia zaznamenala nárast antisemitských incidentov

Londýn 8. augusta (TASR) - Británia zaznamenala takmer 2000 antisemitských incidentov v prvej polovici roka 2024. Mimovládna organizácia The Community Security Trust (CST) vo štvrtok uviedla, že ide o rekordný počet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CST ako poradný orgán pre takmer 280.000 britských Židov v otázkach bezpečnosti ozrejmil, že viac ako polovica incidentov sa týkala Izraela, Gazy, Hamasu či aktuálneho regionálneho konfliktu.



"Neprístojný nárast britského antisemitizmu dokazujú aj tieto najnovšie údaje," uviedol výkonný riaditeľ CST Mark Gardner. "Dochádza k tomu v celej spoločnosti vrátane škôl, univerzitných areálov, pracovísk, verejnej dopravy i na uliciach," dodal.



Od januára do júla zaznamenal CST 1978 prípadov antisemitizmu, čo predstavuje dvojnásobný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2023. Zároveň došlo k nárastu online incidentov a nenávisti voči Židom.



Vo februári CST uviedla, že rok 2023 bol najhorším rokom rasovej nenávisti k Židom v Británii od začiatku zaznamenávania údajov po útoku Hamasu na Izrael 7. októbra.



V minulom roku vláda poskytla organizácii 3 milióny libier (takmer 3,5 milióna eur) na zaistenie bezpečnosti v židovských inštitúciách.



"Stúpajúca miera antisemitskej nenávisti... je naozaj strašná a my nesmieme nikdy poľaviť v snahe zbaviť sa tejto nenávisti vo všetkých jej formách," uviedla ministerka vnútra Yvette Cooperová. "V Británii nie je miesto pre túto ohavnú nenávisť a ... tí, ktorí tento jed šíria, na uliciach alebo na internete, musia musia vždy zodpovedať plnej sile zákona," dodala.