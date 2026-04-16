< sekcia Zahraničie
Británia zdôraznila potrebu bezplatnej a slobodnej plavby cez Hormuz
Urobila tak pred rokovaniami o možnej misii na zaistenie bezpečnej plavby cez túto strategickú trasu.
Autor TASR
Berlín 16. apríla (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová vo štvrtok zdôraznila význam slobodnej plavby bez poplatkov v Hormuzskom prielive. Urobila tak pred rokovaniami o možnej misii na zaistenie bezpečnej plavby cez túto strategickú trasu, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Spoplatňovanie geografie podkopáva princípy voľného obchodu a medzinárodného práva,“ uviedla Cooperová v Berlíne po boku nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula. Reagovala tak na návrh Iránu zaviesť poplatky pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, ktorý je kľúčový pre globálnu prepravu ropy a plynu.
Irán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez túto vodnú cestu prostredníctvom útokov a hrozieb, čo spôsobilo rast cien energií.
Po neúspešných rokovaniach medzi USA a Iránom oznámil Washington blokádu iránskych prístavov, aby tým zabránil Teheránu vyberať poplatky za prepravu a obmedzil jeho príjmy z ropy.
O zabezpečení námornej dopravy majú európske krajiny rokovať na piatkovej konferencii v Paríži, ktorú organizujú Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Cieľom je presadiť slobodnú plavbu a pripraviť prípadné mnohonárodné operácie na ochranu lodnej dopravy po skončení konfliktu. Nemecko podľa Wadephula podporí úsilie zamerané na zaistenie úplnej slobodnej plavby v Hormuzskom prielive.
