V Británii kritizujú vládu za nedostatok ochranných prostriedkov

Londýn 20. apríla (TASR) - Britské nemocnice ostro kritizujú vládu premiéra Borisa Johnsona za neschopnosť zabezpečiť zdravotníkom dostatok ochranných odevov a vybavenia pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19. V pondelok to vyhlásil Niall Dickson, riaditeľ asociácie britských zdravotníckych zariadení NHS Confederation. Informovala o tom agentúra AP.



Zamestnanci britského zdravotníctva sa podľa agentúry už niekoľko týždňov sťažujú na to, že neschopnosť vlády zabezpečiť potrebné vybavenie pre zdravotníkov, ktorí ho najviac potrebujú, núti lekárov riskovať vlastné životy. Pandémia si v Spojenom kráľovstve vyžiadala už najmenej 16.060 obetí na životoch.



Niektoré nemocnice už avizovali, že im čoskoro dôjdu zásoby zdravotníckych plášťov, pričom sa však posťažovali aj na chronický nedostatok iných prostriedkov vrátane ochranných okuliarov.



Neschopnosť Londýna importovať cez víkend predtým sľúbených 400.000 kusov ochranných plášťov, zvyšuje podľa Dicksona vzhľadom na tieto problémy ešte viac tlak na zdravotnícky systém.



"Už predtým panovali v NHS (britskom zdravotníckom systéme) ohľadom ochranných prostriedkov obavy a strata dôvery. Po tom, čo sa stalo cez víkend, sa tento stav ešte viac zhoršil," uviedol Dickson. Podľa jeho slov "nebude dôvera zdravotníkov obnovená", dokým nebudú stabilne zásobovaní ochrannými prostriedkami. "Nateraz sme o takejto situácie ešte ďaleko," dodal.



Britská vláda na sťažnosti zdravotníkov reagovala poukazom na to, že o potrebné zdravotnícke vybavenie je momentálne celosvetovo veľký záujem. Sľúbila však, že zásoby dorazia do krajiny už čoskoro.