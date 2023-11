Británia zdvojnásobí humanitárnu pomoc pre civilistov v Pásme Gazy

Londýn 24. novembra (TASR) - Británia zdvojnásobí humanitárnu pomoc pre vojnou postihnutých Palestínčanov v Pásme Gazy o ďalších vyše 34 miliónov eur, oznámil v piatok nový britský minister zahraničných vecí David Cameron. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Môžem oznámiť nové finančné prostriedky vo výške 30 miliónov libier, ktoré budú použité na nevyhnutnú pomoc, ako napríklad prístrešie a zdravotnícke potreby," uviedol Cameron v stanovisku s tým, že sa skúmajú všetky možnosti, ako dostať pomoc do Pásma Gazy, vrátane pozemných, námorných a leteckých ciest.



Britská vláda od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vyčlenila na humanitárnu pomoc pre civilistov v Gaze už celkovo 30 miliónov libier.



Cameron sa vo štvrtok stretol v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. V piatok bude rokovať s palestínskymi predstaviteľmi o tom, ako môže Londýn pomôcť zmierniť narastajúcu humanitárnu krízu v Gaze.



Diskusie sa dotknú aj podpory pre Palestínsku samosprávu, a to aj prostredníctvom "odbornej prípravy a budovania kapacít" či úsilia o dlhodobé politické riešenie krízy.



V piatok ráno sa zároveň začalo uplatňovať štvordňové prímerie vo vojne Hamasu a Izraela. V súlade s dohodou podľa izraelských médií už popoludní prepustili 13 rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Po tomto kroku bude nasledovať prepustenie 39 palestínskych väzňov z izraelských väzníc.



Počas nasledujúcich štyroch dní sa plánuje prepustenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom, pričom v rukách palestínskych militantov zostane podľa odhadov ešte 190 rukojemníkov, doplnil spravodajský web The Times of Israel.



Očakáva sa, že v rovnakom období prepustia okolo 150 palestínskych väzňov – väčšinou žien a maloletých. Niektorých z nich odsúdili za pokus o vraždu.