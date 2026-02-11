< sekcia Zahraničie
Británia zdvojnásobí počet vojakov v Nórsku
Británia a Nórsko podpísali v decembri minulého roka novú obrannú dohodu.
Autor TASR
Londýn 11. februára (TASR) - Veľká Británia v stredu oznámila, že posilní svoje jednotky umiestnené v Nórsku a zohrá „kľúčovú“ úlohu v arktickej misii NATO v kontexte „rastúcich ruských hrozieb“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rozhodnutie Spojeného kráľovstva zdvojnásobiť počet svojich vojakov v Nórsku z 1000 na 2000 v priebehu najbližších troch rokov prichádza v čase, keď USA oznámili, že odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie (NATO). Konkrétne ide o stanovištia v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virgínia. Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.
„Bezpečnosť Arktídy a ďalekého severu bude posilnená proti rastúcim ruským hrozbám,“ uviedlo britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Minister obrany John Healey má počas návštevy britskej vojenskej základne v severnom Nórsku potvrdiť, že britské sily sa zapoja do misie NATO Arctic Sentry s cieľom posilniť bezpečnosť v regióne.
Európski členovia transatlantickej aliancie sa snažia posilniť obranu v tomto regióne po tom, ako Trump v januári opakovane pohrozil anexiou Grónska z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
„Požiadavky na obranu rastú a Rusko predstavuje najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť Arktídy a severných oblastí, akú sme zažili od studenej vojny,“ uviedol Healey vo svojom vyhlásení.
Británia a Nórsko podpísali v decembri minulého roka novú obrannú dohodu, na základe ktorej budú ich námorné sily spoločne prevádzkovať flotilu vojnových lodí na „lov ruských ponoriek“ v Severnom Atlantiku. Cieľom tejto dohody je ochrana kritickej podmorskej infraštruktúry, ako sú komunikačné káble, ktoré podľa západných predstaviteľov čelia čoraz väčšej hrozbe zo strany Moskvy.
Oslo tiež minulý rok oznámilo nákup najmenej piatich fregát od Británie za 10 miliárd libier (približne 11,48 miliárd eur).
V roku 2023 Británia otvorila novú vojenskú základňu s názvom Camp Viking na ďalekom severe Nórska, ktorá slúži ako centrum pre britskú Kráľovskú námornú pechotu.
Británia tiež plánuje v septembri viesť alianciu Spoločných expedičných síl (Joint Expeditionary Force - JEF) severských európskych a pobaltských krajín vo „významnej vojenskej akcii“. Cvičenie s názvom „Lion Protector“ bude zahŕňať „výcvik vzdušných, pozemných a námorných síl krajín JEF na ochranu kritickej národnej infraštruktúry pred útokmi a sabotážou“.
