Británia: Zelenského khaki bunda sa vydražila za 90.000 libier

Londýn 6. mája (TASR) - Flísová khaki bunda ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa v Británii vydražila za 90.000 libier. Dražbu vo štvrtok viedol britský premiér Boris Johnson, ktorý Zelenského nazval "jedným z najúžasnejších lídrov dnešnej doby". TASR správu prevzala od denníka The Telegraph.



Zelenskyj sa objavuje od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na verejnosti, počas videopríhovorov i stretnutí so štátnikmi v oblečení khaki farby.



"Priatelia, podporte dnes Ukrajinu, aby krásne historické európske hlavné mesto Kyjev už nikto neohrozoval a aby Ukrajina bola opäť celistvá a slobodná," vyhlásil počas dražby Johnson.



Dražba s názvom Odvážna Ukrajina, ktorú organizoval aukčný dom Christie's, sa konala v londýnskej galérii Tate Modern s cieľom vyzbierať peniaze na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.



Okrem Zelenského bundy sa dražila i šálka v tvare kohúta, ktorú dostal Johnson počas prechádzky so Zelenským v Kyjeve, a prehliadka Kyjeva v spoločnosti jeho starostu Vitalija Klička. O občerstvenie na dražbe sa postaral jediný ukrajinský šéfkuchár, ktorý je držiteľom Michelinskej hviezdy.



Zúčastneným sa prostredníctvom videa prihovoril i sám Zelenskyj, ktorý pochválil Spojené kráľovstvo aj "odvážneho Borisa (Johnsona)".