Britskí železničiari začali rok 2023 týždňovým štrajkom

Londýn 3. januára (TASR) – Desaťtisíce britských železničiarov začali v utorok nový štrajk, ktorý naruší vlakovú dopravu v krajine po celý týždeň. Ľuďom, ktorí sa po sviatkoch vracajú do práce, železničné spoločnosti odporučili necestovať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



Británia zažíva najrozsiahlejšie štrajky od vlády Margaret Thatcherovej v 80. rokoch. Mnohí zamestnanci totiž v dôsledku rastúcej inflácie po desiatich rokoch stagnácie miezd nedokážu vyjsť s peniazmi, napísal Reuters.



V utorok nepremávali vlaky na polovici železničných tratí v Spojenom kráľovstve. Na zvyšných vypravili len pätinu obvyklého počtu vlakov. Štrajky členov dvoch odborových zväzov potrvajú do soboty.



Štrajkujúci žiadajú zvýšenie miezd a lepšie pracovné podmienky. Vláda tvrdí, že im nemôže ponúknuť nárast na úrovni inflácie, ktorá je najvyššia za posledných 40 rokov.



Železničné spoločnosti a vláda argumentujú, že musia zmeniť fungovanie železničnej siete s cieľom obmedziť náklady. Pandémia koronavírusu znížila osobnú dopravu a zmenila dochádzanie do práce.



Opakované štrajky zasiahli v uplynulých mesiacoch aj autobusovú dopravu, prevádzku letísk, zdravotníctvo či poštové služby. Budúci týždeň vstúpia do štrajku učitelia v Škótsku.