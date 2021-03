Británia žiada ďalšie zasadnutie BR OSN týkajúce sa Mjanmarska

Londýn/New York 3. marca (TASR) - Británia žiada, aby sa v piatok uskutočnilo ďalšie zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa situácie po vojenskom prevrate v Mjanmarsku, ku ktorému došlo začiatkom februára. Pre agentúru AFP to v utorok uviedli diplomatické zdroje.



Stretnutie BR OSN sa má podľa návrhu Londýna konať v New Yorku v piatok o 15.00 h GMT za zatvorenými dverami, ako to bolo aj 2. februára - deň po vojenskom prevrate v krajine. BR OSN vtedy vyjadrila "hlboké znepokojenie" nad pučom a vyzvala na prepustenie všetkých uväznených osôb vrátane líderky krajiny Aun Schan Su Ťij.



Čínska diplomatická misia pri OSN už v pondelok pre AFP uviedla, že prevláda "všeobecná dohoda medzi členmi BR, že čoskoro sa uskutoční stretnutie o Mjanmarsku".



V Mjanmarsku naďalej pokračujú rozsiahle demonštrácie, ktoré sa konajú od prevratu z 1. februára, keď sa moci s tvrdeniami o volebných podvodoch chopila armáda. Tá následne uväznila predstaviteľov vlády vrátane líderky Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina a na jeden rok v krajine vyhlásila výnimočný stav.



Bezpečnostné sily aj v utorok násilne zasahovali voči demonštrantom vo viacerých častiach krajiny. Polícia nasadila slzotvorný plyn, vodné delá, omračujúce granáty a gumové projektily. Zranenia utrpelo viacero ľudí v Rangúne a v meste Kale na severovýchode krajiny, kde došlo i k ostrej streľbe do davu protestujúcich.



Protesty sa vystupňovali uplynulú nedeľu, keď prišlo o život podľa OSN najmenej 18 ľudí a približne 30 ďalších bolo zranených.