Británia žiada EÚ, aby urobila zmeny v pobrexitovej dohode

Londýn 21. júla (TASR) – Britská vláda vyzvala v stredu Európsku úniu, aby v pobrexitovej dohode urobila zmeny v súvislosti s vývozom tovaru medzi Severným Írskom a zvyškom Británie. Informovala o tom stanica BBC na svojej webovej stránke.



Britský vyjednávač pre brexit David Frost povedal, že pobrexitová dohoda v súčasnej podobe nemôže byť naplno realizovaná, pretože hrozia nepokoje a takisto môže uškodiť obchodu.



Britská vláda má obavy v súvislosti s vývozom chladených mäsových výrobkov, pripomína BBC. Frost Európsku úniu vyzval, aby svoj postoj zmenila.



EÚ dovoz chladených mäsových výrobkov vrátane mletého mäsa a párkov z tretích krajín zakazuje. Londýn a Brusel sa vlani v decembri dohodli na šesťmesačnej ochrannej lehote a neskôr odsúhlasili aj jej predĺženie až do konca septembra tohto roka. Potom bude vývoz chladených mäsových výrobkov z Británie do Severného Írska znemožnený, pripomína BBC.



EÚ má podľa Frosta "rýchlo dosiahnuť dohodu" s cieľom zabrániť takejto situácii a zavedeniu hraničných kontrol na tovar prichádzajúci do Severného Írska z ostatných častí Británie.



Súčasťou pobrexitovej dohody je Protokol o Írsku/Severnom Írsku, ktorý má zabrániť hraničným kontrolám medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.



Článok 16 tohto protokolu umožňuje vo výnimočných a krízových situáciách jednostranne obmedziť vývoz tovaru z EÚ do Severného Írska.



Británia však podľa Frostových slov článok 16 neaktivuje predtým, ako absolvuje rozhovory s Bruselom.