Británia žiada pre ruský útok na elektráreň zasadnutie BR OSN

Londýn 4. marca (TASR) - Pre ruský útok na ukrajinskú Záporožskú jadrovú elektráreň žiada Spojené kráľovstvo zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Počas stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli to povedala šéfka britskej diplomacie Liz Trussová. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie Sky News.



Tento útok, ku ktorému došlo v noci zo štvrtka na piatok, je podľa Trussovej "hrozbou pre európsku bezpečnosť a stabilitu a je nutné, aby bola vyvodená zodpovednosť".



Trussová zdôraznila, že Británia robí na podporu Ukrajiny všetko, čo je v jej silách. Prízvukovala, že Spojené kráľovstvo bolo prvou európskou krajinou, ktorá Ukrajine poslala zbrane.



"Vo veci sankcií sme boli nanajvýš skoordinovaní, preukázali sme obrovskú jednotu - na Rusko to má dosah, avšak musíme urobiť ešte viac," uviedla. Doplnila, že ide najmä o to, ako znížiť závislosť Európy od ruského plynu a ako zastaviť financovanie Putinovej vojnovej mašinérie.



Útok na ukrajinskú jadrovú elektráreň odsúdil aj britský minister obrany Ben Wallace. "Je to veľmi nebezpečné. Nie je to nebezpečné len pre Ukrajinu a Rusko, je to nebezpečné pre Európu, je to zahrávanie sa s ohňom, je to skutočne za čiarou čohokoľvek logicky zdôvodniteľného a nevyhnutného," povedal Wallace.