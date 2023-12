Nevzdal to: Žiak autoškoly uspel v teoretickej časti na 60. pokus

Londýn 4. decembra (TASR) - Neuveriteľné odhodlanie prejavil v Británii istý vodič v zácviku, ktorý úspešne absolvoval teoretickú časť vodičskej skúšky až na 60. pokus. Táto osoba, ktorej meno, vek ani pohlavie úrady nezverejnili, tak strávila na skúškach zhruba 60 hodín a do celého procesu investovala aj približne 1380 libier (1610 eur). TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy stanice BBC.



Predmetné údaje zverejnila britská vodičská agentúra (DVSA) a týkajú sa prvej polovice roka 2023. Zmienený ašpirant na vodiča bol v opakovaní skúšky rekordérom, prvenstvo si však v tomto smere zaslúžil len veľmi tesne. Iný vodič v meste Kingston upon Hull test spravil až na 58. pokus, ďalší v meste Guildford na to potreboval 56 a iný v meste Royal Tunbridge Wells 54 pokusov.



Teoretická časť vodičskej skúšky trvá v Británii približne hodinu a stojí 23 libier.



Z údajov britského ministerstva dopravy vyplýva, že miera úspešnosti teoretickej časti vodičskej skúšky klesla zo 65 percent vo fiškálnom roku 2007-2008 na 44 percent v roku 2022-2023.



Samotní študenti autoškôl však vo všeobecnosti nezažívajú až také nepriaznivé obdobie, keďže ten aktuálne najneúspešnejší hlboko zaostáva za istým nemenovaným mužom, ktorému sa v roku 2012 podarilo - vtedy ako 28 -ročnému - spraviť teoretickú časť skúšky až na 93. pokus.



Žiaci autoškoly musia v Británii najskôr prejsť cez teoretickú časť skúšky, kým sa dostanú k tej praktickej. Zmienený test pozostáva z 50 otázok, pri ktorých si žiak vyberá z viacerých možností, pričom majú preveriť jeho znalosti pravidiel cestnej premávky. Na úspech je potrebných prinajmenšom 43 správnych odpovedí. Po tom ešte nasleduje test vnímavosti voči nebezpečenstvu, v rámci ktorého je žiakom ukázaných 14 videoklipov z rôznych situácií, k akým môže pri jazde dôjsť.