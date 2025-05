Británia zintenzívni boj proti zločineckým sieťam na západnom Balkáne

Londýn 15. mája (TASR) - Británia zintenzívni svoje úsilie v boji proti zločineckým sieťam na západnom Balkáne, ktoré napomáhajú nelegálnej migrácii. Uviedol to vo štvrtok britský premiér Keir Starmer, len niekoľko dní po tom, čo oznámil rozsiahle reformy na zníženie migrácie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Starmer vo štvrtok pricestuje do albánskej Tirany na dvojdňovú návštevu s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti migrácie a rozšíriť spoločné iniciatívy s Albánskom aj do ďalších štátov regiónu, uvádza vyhlásenie zverejnené na internetovej stránke britskej vlády.



Britský premiér podľa Reuters počas svojej prvej oficiálnej návštevy Albánska oznámi opatrenia na zastavenie návratu albánskych občanov do Británie po ich deportácii. Obe krajiny tiež spustia nový projekt zameraný na boj proti nezákonným finančným tokom.



Británia daruje albánskej polícii dva prístroje na odhaľovanie falzifikátov, aby mohla rýchlo identifikovať nezrovnalosti a overovať pravosť dokumentov prostredníctvom pravidelných kontrol. „To umožní albánskym bezpečnostným zložkám vystopovať a zadržať osoby, ktoré sa pokúšajú nelegálne vstúpiť do Spojeného kráľovstva s ukradnutými alebo falošnými pasmi,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Premiér tiež plánuje oznámiť rozšírenie spoločnej pracovnej skupiny pre migráciu o Severné Macedónsko a Čiernu Horu. Skupina už zahŕňa Albánsko a Kosovo, pripomína Reuters.



V roku 2022 tvorili Albánci najväčšiu skupinu prichádzajúcu do Británie na malých lodiach. Ich počet však odvtedy výrazne klesol, čiastočne v dôsledku dohody o deportáciách, ktorú uznala predchádzajúca vláda.



Pokiaľ ide o legálnu migráciu, ktorá predstavuje drvivú väčšinu prichádzajúcich do Británie, Starmer v pondelok sľúbil výrazné zníženie príchodov. Vyhlásil, že krajina riskuje, že sa stane „ostrovom cudzincov“, ak nebudú prijaté prísnejšie pravidlá.