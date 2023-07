Británia zjednodušila vízové podmienky pre stavbárov

Londýn 18. júla (TASR) - Británia v pondelok uvoľnila pravidlá získavania víz pre stavbárov a ďalších robotníkov zo zahraničia. Reaguje tak na akútny nedostatok pracovnej sily v niektorých odvetviach. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na zoznam nedostatkových pracovníkov boli zaradení murári, kamenári, klampiari, pokrývači striech, tesári, stolári či omietkari. Za pracovné víza budú odteraz platiť menej. Na zozname boli už aj doteraz opatrovatelia, stavební inžinieri, laboranti alebo zdravotníci.



Vo vyhlásení vlády sa uvádza, že osoby v nedostatkových profesiách môžu dostávať plat vo výške 80 percent obvyklej sadzby a stále mať nárok na víza. Uchádzači sa musia preukázať pracovnou ponukou a vedieť anglicky.



Prijaté zmeny sú v protiklade s migračnou politikou vládnej Konzervatívnej strany britského premiéra Rishiho Sunaka, ktorá už desať rokov sľubuje zníženie čistej migrácie, dodáva Reuters.



Podľa dát zverejnených v máji dosiahla miera čistej migrácie do Británie vlani rekordných 606.000 osôb. Sunak na to reagoval sľubmi o jej znižovaní.



Odporcovia brexitu tvrdia, že odchod Británie z EÚ ešte viac prehĺbil nedostatok pracovných síl, keďže občania EÚ už nemôžu cestovať za prácou do Británie bez víz ako predtým.