Británia zjednodušuje pravidlá pre medzinárodné cestovanie

Londýn 18. septembra (TASR) - Britská vláda oznámila v piatok zásadné zjednodušenie pravidiel pre medzinárodné cestovanie, reagujúc tak na výhrady cestujúcich a firiem, že jej opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sú ťažkopádne a neúčinné. Informovala o tom AP.Minister dopravy Grant Shapps uviedol, žeumožní. Podľa neho sú tieto zmeny možné vďaka vysokej miere zaočkovanosti v Británii. Takmer 82 percent ľudí v krajine vo veku 16 a viac rokov je plne zaočkovaných.Cestovateľský semafor, ktorý v súčasnosti pozostáva z troch farieb a rozlišuje krajiny na červené, žlté a zelené podľa miery šírenia koronavírusu v nich, bude od 4. októbra nahradený dvojúrovňovým. Niekoľko desiatok krajín s vysokou mierou šírenia koronavírusu bude klasifikovaných ako červené a zvyšok ako otvorené. Osem krajín bude od stredy z červeného zoznamu odstránených: Turecko, Pakistan, Maledivy, Egypt, Srí Lanka, Omán, Bangladéš a Keňa.Od 4. októbra plne zaočkovaní cestujúci do Anglicka nebudú musieť pred odchodom z krajiny, ktorá nie je na červenom zozname, absolvovať PCR test na koronavírus. Hoci sa stále budú musieť nechať otestovať 2 dni po príchode do Anglicka, PCR test bude od konca októbra možné nahradiť lacnejším rýchlotestom.Nezaočkovaní cestujúci budú stále musieť ísť na 10 dní po príchode do Anglicka do karantény a podstúpiť test na koronavírus pred cestou i po nej.V rámci podpory turizmu Británia uviedla, že uzná očkovanie uskutočnené v ďalších 17 krajinách vrátane Austrálie, Kanady, Japonska a Južnej Kórei. Predtým uznávala iba očkovanie poskytnuté vo Veľkej Británii, USA a Európskej únii.Zmeny sa zatiaľ týkajú iba Anglicka, nakoľko Škótsko, Wales a Severné Írsko si určujú vlastné pravidlá.