Británia zmenila prístup v súvislosti s nosením rúšok na školách

Londýn 26. augusta (TASR) - Žiaci druhého stupňa základných škôl v Anglicku budú musieť nosiť rúška na školských chodbách v tých oblastiach krajiny, kde boli zavedené lokálne opatrenia proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Britská vláda zmenila svoje odporúčania v súvislosti s nosením rúšok, pripomína BBC.



Riaditelia stredných škôl budú mať istú "voľnosť" v spojitosti so zavedením nosenia rúšok na svojich školách.



Britský minister školstva Gavin Williamson povedal, že opatrenie nadväzuje na aktualizované odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Ministerstvo školstva uviedlo, že pre väčšinu územia Anglicka stále platí odporúčanie ministerstva, aby žiaci rúška nenosili. Školy však budú môcť prijať rozhodnutie, či žiakov a zamestnancov požiadajú, aby tieto ochranné prostriedky nosili.



Nosenie rúšok sa týka spoločných priestorov v školách ako napríklad chodby, kde je náročné dodržať predpísané vzdialenosti.



Nové smernice vstúpia do platnosti 1. septembra. Povinnosť nosiť pokrývky tváre však môže byť zavedená pre všetky školy v prípade, ak sa v krajine zvýši tempo šírenia nákazy.



Žiaci na druhom stupni základných škôl v Škótsku budú musieť od budúceho týždňa nosiť rúška na chodbách škôl. Rovnaké opatrenia na chodbách škôl odporúča i Severné Írsko. Wales má v tejto záležitosti prijať rozhodnutie v stredu.