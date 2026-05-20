Británia zmiernila sankcie na dovoz ruského paliva a produktov z ropy
Britská vláda vydala aj dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcie na skvapalnený zemný plyn pochádzajúci z vybraných ruských závodov.
Autor TASR
Londýn 20. mája (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila zmiernenie sankcií na dovoz ruského leteckého paliva a produktov z ruskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. K uvoľneniu reštrikcií dochádza v čase prudkého rastu cien pohonných látok spôsobeného vojnou na Blízkom východe, informovala agentúra AFP.
Obchodná licencia, ktorá v stredu nadobudla účinnosť, platí podľa webovej stránky britského ministerstva podnikania a obchodu na neurčitý čas a bude pravidelne prehodnocovaná. Spojenému kráľovstvu umožní dovážať produkty z ruskej ropy rafinované v tretích krajinách, napríklad v Indii, píše TASR.
Británia zaviedla voči Rusku prísny sankčný režim po invázii ruskej armády na Ukrajinu v roku 2022. Sankcie sa týkajú vývozu ropy a sú uvalené aj na viac ako 3000 jednotlivcov a spoločností.
Minister financií Dan Tomlinson povedal, že oznámené zmiernenie sankcií „chráni národný záujem Spojeného kráľovstva“.
„Vláda včera (v utorok) oznámila toto časovo obmedzené zmiernenie pravidiel týkajúcich sa ropy a rafinácie vzhľadom na mimoriadne dôsledky konfliktu s Iránom,“ povedal Tomlinson v rozhovore pre televíziu Sky News.
Líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová tento krok kritizuje. „Po 18 mesiacoch ‚odporu voči (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi‘ labouristická vláda potichu vydala licenciu umožňujúcu dovoz ruskej ropy rafinovanej v tretích krajinách,“ upozornila v príspevku na sociálnej sieti X.
Najnovšie rozhodnutie Británie o zmiernení sankcií nasleduje po tom, ako USA v pondelok predĺžili výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a ropných produktov už naložených na tankeroch. Výnimku Washington predĺžil už druhýkrát - konflikt s Iránom totiž obmedzuje globálne dodávky ropy a zvyšuje ceny energií.
Európska únia tento krok USA kritizovala. Komisár EÚ pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v utorok na stretnutí ministrov financií krajín G7 v Paríži vyhlásil, že teraz nie je čas na „zmiernenie tlaku na Rusko“.
