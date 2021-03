Británia zníži do roku 2025 počet svojich vojakov o 4000

Londýn 23. marca (TASR) - Britská armáda zníži do roku 2025 početný stav svojich vojakov o 4000. Uviedol to v pondelok britský minister obrany Ben Wallace, podľa ktorého sa Británia vďaka tomu bude vedieť lepšie vyrovnať s "hrozbami budúcnosti", píšu agentúry DPA a Reuters.



Počet vojakov v aktívnej službe sa zníži z terajších 76.500 na 72.500. "Lepšie možnosti nasadenia a technologické prednosti znamenajú, že menej ľudí môže dosiahnuť väčší efekt," uviedol Wallace.



Tieto zmeny si podľa Wallacea nebudú vyžadovať prepúšťanie ďalšieho personálu. "Chceme nadviazať na prácu, ktorá sa už vykonala pri využívaní našich rezerv, aby sa zabezpečilo, že celá armáda je lepšie integrovaná a výkonnejšia," uviedol.



Ako pripomína DPA, tento krok je súčasťou rozsiahleho prehodnotenia obrannej stratégie Británie po odchode z Európskej únie. Minulý týždeň britská vláda predstavila plán, ktorý označila za "najradikálnejšie prehodnotenie miesta Spojeného kráľovstva vo od konca studenej vojny". Londýn sa okrem iného rozhodol zvýšiť do konca tohto desaťročia hornú hranicu pre počet jadrových hlavíc zo súčasných 225 na 260, hoci pôvodne sa plánovalo jej zníženie na 180 hlavíc. Z geopolitického hľadiska sa chce Británia viac zamerať na Áziu a tichomorský región. Do roku 2030 očakáva britská vláda ďalší posun smerom k multipolárnemu svetu.