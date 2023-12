Zomrel básnik Benjamin Zephaniah, mal 65 rokov

Londýn 7. decembra (TASR) - Vo veku 65 rokov zomrel vo štvrtok britský básnik, prozaik, dramatik, hudobník a herec Benjamin Zephaniah, ktorého dielo bolo silne ovplyvnené jamajskou kultúrou. Podľa vyjadrenia jeho rodiny umelcovi pred ôsmimi týždňami diagnostikovali nádor na mozgu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Zephaniah sa narodil v roku 1958 v stredoanglickom meste Birmingham; otec pochádzal z Barbadosu, matka z Jamajky. Mladosť strávil v Londýne, kde sa začal presadzovať ako básnik. V roku 1980 vydal svoju prvú básnickú zbierku "Pen Rhythm". Jeho poézia často reagovala na historické a politické udalosti.



Okrem približne 15 básnických zbierok vydal aj niekoľko románov, kníh pre deti a iných publikácií. Ako profesor kreatívneho písania pôsobil na Brunelovej univerzite v Londýne (BUL).



Počas svojej hudobnej kariéry vydal sedem albumov, pričom spolupracoval so Sinéad O'Connorovou, Howardom Jonesom, Trevorom Moraisom či formáciou The Wailers, niekdajšou sprievodnou skupinou zosnulého speváka Boba Marleyho.



Zephaniah sa v 80. a 90. rokoch objavil v niekoľkých televíznych programoch. Naposledy účinkoval v historickom seriáli "Peaky Blinders" (2013-2022).



V roku 2003 odmietol Rad britského impéria triedy OBE za zásluhy o rozvoj literatúry, ktorý mu mala osobne odovzdať kráľovná Alžbeta II. Zephaniah to zdôvodnil svojím negatívnym postojom k bývalému britskému impériu, ktoré sa spája s otrokárstvom. Uviedol, že názov tohto vyznamenania mu pripomína "brutálne" utrpenie jeho predkov v rukách bielych pánov.



Cech černošských spisovateľov (BWG), ktorý Zephaniah pomáhal založiť, vzdal poctu tomuto "hlboko váženému priateľovi a velikánovi britskej literatúry".