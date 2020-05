Zomrel klávesista The Stranglers Dave Greenfield, mal koronavírus

Londýn 4. mája (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v nedeľu Dave Greenfield, klávesista britskej punkovej skupiny The Stranglers, u ktorého potvrdili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Kapela na svojej oficiálnej webovej stránke oznámila, že Greenfield zomrel v nedeľu po tom, ako bol hospitalizovaný pre problémy so srdcom. Počas pobytu v nemocnici mu diagnostikovali aj ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom.



Basgitarista kapely Jean-Jacques "JJ" Burnel sa o Greenfieldovi vyjadril ako o "hudobnom géniovi", ktorý sa stal jednou z obetí veľkej pandémie v roku 2020.



Bývalý spevák skupiny Hugh Cornwell na Twitteri pripomenul Greenfieldove "hudobné zručnosti a príjemnú povahu" a napísal, že by mal zostať v pamäti ako autor najväčšieho hitu Golden Brown z februára 1982.



Greenfield sa bol členom The Stranglers od roku 1975. Kapela nedávno z dôvody pandémie posunula rozlúčkové turné naplánované na leto.