Zomrel uznávaný divadelný herec Antony Sher, mal 72 rokov

Londýn 3. decembra (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel britský divadelný a filmový herec Antony Sher. Oznámila to v piatok Kráľovská shakespearovská spoločnosť s tým, že herec podľahol nešpecifikovanému rakovinovému ochoreniu.



Rodák z Juhoafrickej republiky (JAR) bol všeobecne považovaný za jedného z najlepších súčasných klasických hercov, ktorý počas svojej kariéry účinkoval v takmer všetkých hrách Williama Shakespeara, píše agentúra AFP.



Sher v rokoch 1985 a 1997 získal prestížne divadelné ocenenie Laurence Olivier Award. Objavil sa aj v niekoľkých filmoch ako Pani Brownová (1997), Zamilovaný Shakespeare (1998) alebo Vojnový manuál (2014), v ktorých si zahral vedľajšie úlohy.



Do Británie sa z JAR presťahoval v roku 1968 po tom, ako absolvoval vojenskú službu. Počas pôsobenia v Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti sa stretol so svojím životným partnerom Gregorym Doranom, s ktorým v roku 2005 uzavrel registrované partnerstvo.



V roku 2000 povýšili Shera do rytierskeho stavu. Britský princ Charles ho v roku 2017 označil za svojho obľúbeného herca.