Británia zorganizuje turnaj v elektronických športoch pre armádu
Na turnaji International Defence Esport Games (Ideg) sa zúčastnia hráči z približne 40 krajín vrátane Kanady alebo Poľska.
Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo v piatok oznámilo, že budúci rok zorganizuje prvú medzinárodnú súťaž v elektronických športoch pre armádny personál. Chce tým dopomôcť k rozvoju „kybernetických a digitálnych zručností“ potrebných pre moderné vojenské operácie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Poučenia z konfliktov vrátane Ukrajiny preukázali reálnu hodnotu herných technológií pri výcviku operátorov dronov a posilňovaní kybernetických schopností,“ uviedol zástupca veliteľa kybernetických a špecializovaných operácií britskej armády generál Tom Copinger-Symes.
Vo vyhlásení ministerstva obrany uviedol, že turnaj „posilní bojovú pripravenosť“ a pomôže budovať partnerstvá so spojeneckými krajinami, ktoré so Spojeným kráľovstvom „zdieľajú záväzok k technologickým inováciám v oblasti obrany“. Britská armáda oficiálne uznala elektronické športy ako druh športu minulý rok.
Po niekoľkých vyraďovacích kolách sa v októbri 2026 uskutoční finále v anglickom Sunderlande.
Námestníčka pre veteránov z britského ministerstva obrany Louise Sandherová Jonesová tvrdí, že „povaha vojny sa mení a my sa musíme zmeniť s ňou“. „Náš personál musí byť rovnako zručný v kybernetickej bezpečnosti a práci s kontrolórmi ako v tradičnom boji,“ dodala.
