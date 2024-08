Británia zostáva odhodlaná podporovať Ukrajinu, uistil Starmer

Londýn 19. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok prostredníctvom svojej hovorkyne uistil Ukrajinu, že má zo strany Londýna stabilnú podporu. Reagoval tak na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého britská podpora Kyjeva ochabuje. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Británia je jedným z hlavných podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti ruskej invázii a trvá na tom, že tento postoj sa nezmenil, odkedy ukrajinské sily 6. augusta spustili pozemnú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti.



Zelenskyj počas uplynulého víkendu povedal, že hoci vedenie Británie svojou politikou zachránilo tisícky životov od začiatku vojny s Ruskom, podpora Kyjeva podľa neho nedávno zoslabla.



Britský premiér "zostáva absolútne odhodlaný podporovať Ukrajinu," reagovala Starmerova hovorkyňa na novinársku otázku o tvrdení ukrajinského prezidenta, ktorý žiada, aby Londýn zrušil obmedzenia uvalené na používanie darovaných rakiet dlhého dosahu Storm Shadow v Rusku.



V súvislosti s vpádom do pohraničnej Kurskej oblasti Starmer podľa nej vyjadruje svoj "plný obdiv k odvahe ukrajinských vojakov, ktorí opäť dokázali svojho ducha a odhodlanie v boji proti ruskej agresii a ukázali, že pre obranu svojej krajiny urobia všetko potrebné".



Zelenskyj tvrdí, že ukrajinská ofenzíva na území Ruska má za cieľ vytvoriť nárazníkovú zónu, aby sa zamedzili ruské útoky na Ukrajinu. Táto operácia podľa hovorkyne britského premiéra pripomína, že "Ukrajina neustále prekonáva očakávania o tom, čo je možné, a Rusko naďalej zlyháva".



Británia dosiaľ podľa agentúry AFP prisľúbila Ukrajine pomoc vo výške 12,5 miliardy libier (približne 14,6 miliardy eur), pričom vyše polovica z toho je vyčlenená na vojenskú pomoc, do ktorej patria aj strely Storm Shadow a 14 tankov Challenger 2.



Britská vláda tvrdí, že tieto zbrane sú určené pre sebaobranu a rozhodnutie, ako ich použiť, prináleží iba ukrajinským ozbrojeným silám - no musia tak učiniť iba v súlade s medzinárodným humanitárnym právom.



Londýn aj ďalší západní spojenci Ukrajiny však na používanie rakiet dlhého doletu uvalili obmedzenia v snahe vyhnúť sa eskalácii konfliktu. Podľa Starmerovej hovorkyne sa postoj v tejto veci nezmenil.