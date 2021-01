Británia zriadi testovacie miesta pre vodičov kamiónov

Londýn 2. januára (TASR) - Británia v nasledujúcich dňoch zriadi viac ako 20 testovacích miest pre vodičov kamiónov smerujúcich do Francúzska. Kamionisti sa tak budú môcť dať otestovať na koronavírus ešte pred príchodom do jedného z britských prístavných miest, čím sa tamojšia vláda snaží predísť tvoreniu dopravných kolón pred vstupom na európsku pevninu. Informoval o tom britský minister dopravy Grant Shapps, píše britský denník The Guardian.



Desať testovacích miest už bolo spustených v sobotu 2. januára, pričom rovnaký počet má začať fungovať už o deň v nedeľu. Shapps ďalej informoval, že ďalšie stanovištia budú spustené v nasledujúcich dňoch, dodáva The Guardian. S testovaním bude vypomáhať aj britská armáda.



Vodiči kamiónov, ktorí sa dajú otestovať ešte pred príchodom do ktorékoľvek prístavného mesta, tak nebudú musieť stáť v zápchach. Podmienkou je však test s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín, píše sa na stránke britskej vlády.



Britská vláda tiež poskytne dopravným nákladným spoločnostiam zadarmo testy v prípade, že zriadia testovanie svojich vodičov na pôde firmy.