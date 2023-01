Británia zrýchli pomoc Ukrajine, patová situácia prospieva Rusku

Londýn 31. januára (TASR) - Premiér Spojeného kráľovstva Rishi Sunak podporuje zrýchlenie pomoci Ukrajine. Po ukončení previerky britského prístupu k tejto otázke dospel premiér k záveru, že z "predlžovanej patovej situácie" v konflikte bude mať prospech Rusko. TASR prevzala utorkovú správu z portálu denníka The Guardian.



"Premiér Sunak po nástupe do úradu premiéra preskúmal prístup Spojeného kráľovstva a dospel k záveru, že predlžovaná patová situácia v konflikte prospeje iba Rusku. Preto sa rozhodol, že v úzkej spolupráci s našimi spojencami zrýchli britskú pomoc Ukrajine, aby mala maximálnu šancu uspieť a čo najviac využila príležitosť tam, kde majú ruské sily slabšiu pozíciu," napísal hovorca britského premiéra vo vyhlásení, ktoré po utorkovom zasadnutí kabinetu zverejnila tlačová agentúra PA Media.



Dodal, že nová stratégia počíta aj s väčším diplomatickým úsilím a s prípravou plánov na obnovu Ukrajiny skončení konfliktu.



Hovorca premiéra takisto uviedol, že by nebolo "praktické", aby Británia poslala svoje bojové lietadlá na Ukrajinu. Kyjev o ne naliehavo žiada, aby zvýšil svoju bojovú silu a mohol na jar prelomiť ruské línie.



Vo vyhlásení premiérovho hovorcu sa píše: "Bojové lietadlá Spojeného kráľovstva sú mimoriadne sofistikované a trvá mesiace, kým sa na nich niekto naučí lietať. Vzhľadom na to sme presvedčení, že nie je praktické poslať tieto lietadlá na Ukrajinu. Spojené kráľovstvo bude ďalej diskutovať s našimi spojencami o tom, čo je podľa nás ten správy prístup."