Británia zvažuje sankcie voči Rusku po zisteniach o otrávení Navaľného
Cooperová pre Sky News povedala, že tento toxín je možné vyrobiť aj synteticky.
Autor TASR
Mníchov 15. februára (TASR) - Londýn zvažuje „sprísnenie sankcií“ voči Rusku potom, ako päť európskych krajín, vrátane Veľkej Británie, obvinilo v sobotu Moskvu z „otrávenia“ ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení v roku 2024 žabím toxínom. V nedeľu o tom informovala britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Naďalej zvažujeme koordinované kroky vrátane sprísnenia sankcií proti ruskému režimu,“ povedala Cooperová pre stanicu BBC z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.
Navaľnyj zomrel v ruskej väznici za nejasných okolností 16. februára 2024 počas výkonu 19-ročného trestu. Päť európskych krajín v sobotu uviedlo, že pri laboratórnej analýze vzoriek z jeho tela bol zistený smrtiaci toxín známy ako epibatidín, ktorý majú ekvádorské žaby, u nás známe ako pralesničky trojfarebné.
Cooperová pre Sky News povedala, že tento toxín je možné vyrobiť aj synteticky. „Vieme, že ruský režim mal túto konkrétnu chemickú látku k dispozícii,“ uviedla britská ministerka zahraničných vecí.
„Rusko tvrdilo, že Navaľnyj zomrel prirodzenou smrťou. Ale vzhľadom na toxicitu epibatidínu a hlásené symptómy je veľmi pravdepodobné, že príčinou jeho smrti bola otrava,“ informovali európske krajiny v spoločnom vyhlásení.
Britské ministerstvo zahraničných vecí samostatne uviedlo, že „iba ruský štát mal prostriedky, motív a príležitosť použiť tento smrtiaci toxín“. Dodalo: „Považujeme (Rusko) za zodpovedné za jeho smrť“.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí aj ruské veľvyslanectvo v Londýne vyhlásenie piatich európskych štátov odmietli. Kremeľ však nikdy úplne nevysvetlil Navaľného smrť, len uviedol, že mu prišlo nevoľno a náhle zomrel po prechádzke vo väzenskej kolónii, pripomína AFP.
