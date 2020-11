Británia zvažuje stiahnutie svojich sudcov z Hongkongu

Londýn 24. novembra (TASR) - Británia zvažuje stiahnutie svojich sudcov pôsobiacich na najvyššom súde v Hongkongu. Dôvodom tohto kroku má byť čínske porušovanie dohody, na základe ktorej Británia v roku 1997 odovzdala túto svoju bývalú kolóniu Pekingu, približuje agentúra Reuters.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab v pondelok označil súčasnú situáciu v Hongkongu za "najznepokojujúcejšiu" od odovzdania tejto oblasti pod správu Číny. Uviedol to v správe pre poslancov britského parlamentu, ktorá mapuje situáciu v Hongkongu za prvých šesť mesiacov roku 2020.



Británia už dlhšie kritizuje nový čínsky bezpečnostný zákon, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.



Táto právna norma a ďalšie podobné kroky čínskych úradov vyvolávajú podľa britského ministra Raaba vážne obavy, že Čína nedodrží svoj prísľub zachovania slobôd a samosprávy Hongkongu najmenej do roku 2047, píše agentúra AFP. Čínske aj hongkonské úrady Raabove tvrdenia odmietli.



Raab tejto súvislosti v oznámil, že diskutuje s predsedom britského Najvyššieho súdu Robertom Reedom o prehodnotení dohody, na základe ktorej môžu britskí sudcovia pôsobiť ako nestáli členovia najvyššieho odvolacieho súdu v Hongkongu.



Ak Británia svojich sudcov naozaj stiahne, môže tak vyvinúť tlak na Austráliu či Kanadu, aby v tomto smere nasledovali jej príklad, približuje agentúra AFP. Na najvyššom odvolacom súde v Hongkongu v súčasnosti pôsobí 13 nestálych zahraničných sudcov vrátane deviatich z Británie, približuje Reuters.