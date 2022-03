Británia zvažuje ubytovať Ukrajincov v domoch ruských oligarchov

Londýn 14. marca (TASR) - Britská vláda v pondelok uviedla, že zvažuje ubytovať ukrajinských utečencov v nehnuteľnostiach, ktoré vlastnia sankciovaní ruskí oligarchovia. Vláda tak spravila v období, keď sa chystá predstaviť program na podporu ubytovania Ukrajincov utekajúcich pred vojnou v domovoch obyvateľov Británie, píše agentúra AFP.



Podľa hovorcu britského premiéra Borisa Johnsona sa vláda "zaoberá" otázkou ubytovania ukrajinských utečencov v domoch ruských oligarchov. Hovorca takto reagoval na otázku novinárov, či Johnson tento návrh podporuje.



Britský minister zdravotníctva Sajid Javid však predtým upozornil, že honosné nehnuteľnosti oligarchov by nemali byť zvažované ako prvá možnosť pre ubytovanie utečencov. Javid varoval, že najskôr je potrebné odstrániť "právne prekážky".



Agentúra AFP však poukazuje na demonštrantov, ktorí v pondelok vzali veci do vlastných rúk a vlámali sa do londýnskej rezidencie ruského oligarchu Olega Deripasku a obsadili ju.



"Sme front osloboditeľov nehnuteľností. Myslím si, že vojnoví utečenci si to zaslúžia, pri najmenšom im to trochu zdvihne náladu," uviedol jeden z demonštrantov pre AFP.



Spojené kráľovstvo čelilo kritike pre svoju politiku mierenú na ľudí utekajúcich pred násilím. Krajina totiž prijímala len osoby, ktoré už majú v Británii rodinu, pripomína AFP.



Nový vládny program "Domy pre Ukrajinu", ktorý britská vláda spustila v pondelok, by však mohol umožniť zostať v Británii desiatkam tisícom Ukrajincov bez rodinných väzieb.



Obyvatelia Británie, ktorí sa zaviažu, že na minimálne šesť mesiacov ubytujú utečencov, dostanú od vlády mesačne príspevok 350 libier (418 eur), uviedol britský minister pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michael Gove.