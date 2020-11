Británia zvažuje uvoľnenie reštrikcií počas Vianoc

Londýn 20. novembra (TASR) - Britská vláda zvažuje uvoľnenie opatrení proti šíreniu koronavírusu počas Vianoc, aby umožnila rodinám spoločne osláviť sviatky. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie ministra vnútra Matta Hancocka.



Podľa ministra by takého uvoľnenie bolo teoreticky možné na základe analýzy aktuálnych epidemiologických údajov, ktoré naznačujú, že sa počet prípadov nákazy v krajine vďaka zavedeným obmedzeniam znižuje.



Spojené kráľovstvo má najvyššiu mieru úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 spomedzi všetkých európskych krajín. Premiér Boris Johnson preto v Anglicku začiatkom novembra zaviedol čiastočný lockdown v snahe obmedziť cirkuláciu vírusu v populácii.



Vláda varuje, že určité obmedzenia budú v Anglicku platiť aj počas vianočných sviatkov, hoci možno v miernejšej podobe. "Je zrejmé, že to nebudú normálne Vianoce, naďalej budú musieť platiť pravidlá," uviedol Hancock pre britskú stanicu Sky News.



Ak sa však situácia bude naďalej zlepšovať, bude podľa neho možné počas sviatkov zaviesť v Anglicku o niečo miernejší režim.



Hancock taktiež uviedol, že opatrenia počas sviatkov bude koordinovať aj s úradmi v Škótsku, Walese a Severnom Írsku, ktoré v rámci boja s koronavírusom zavádzajú vlastné reštrikcie, nezávislé od krokov britskej vlády.



Najväčšie mesto Škótska Glasgow nariadilo v piatok prísnejší lockdown, ktorý by mal platiť až do 11. decembra. Zatvorené by mali byť bary a reštaurácie. Otvorené budú len nevyhnutné prevádzky.



Británia od začiatku pandémie zaznamenala 1.453.256 infikovaných, pričom nákaze COVID-19 podľahlo 53.755 osôb.