Británia zvažuje uzavrieť dohodu o budúcich vzťahoch s EÚ po etapách

Londýn 8. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo by sa mohlo pokúsiť uzavrieť s EÚ dohodu o budúcich vzťahoch po etapách s tým, že niektoré záležitosti by ostali nedoriešené aj po skončení prechodného obdobia. V stredu to na svojom prvom stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou od jej nástupu do funkcie vyhlásil britský premiér Boris Johnson. S odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu britského premiéra o tom informovala agentúra AFP.



"Jasne sme sa vyjadrili, že dohodu chceme dosiahnuť. Je však možné, že prístup, podľa ktorého nie je dohodnuté nič, až dokým nie je dohodnuté všetko, nie je prístupom, ktorý chceme aplikovať," uviedol pre novinárov hovorca premiéra.



Von der Leyenová varovala v stredu krátko pred návštevou Londýna Britániu, že v prípade, ak neurobí ústupky, nebude mať po brexite na trh Európskej únie "prístup v najvyššej možnej kvalite".



Termín do konca roka 2020, ktorý na rokovania určil britský premiér Boris Johnson, nie je podľa šéfky EK na dosiahnutie novej dohody dostatočný.



Ako zdôraznila agentúra AFP, Únii sa doteraz nikdy nepodarilo so žiadnym partnerom uzavrieť obchodnú dohodu za menej ako 11 mesiacov. Vyrokovanie dohôd s Kanadou a Singapurom, čo sú dva modely, ktoré Spojené kráľovstvo v minulosti zvažovalo, trvalo približne deväť rokov.



Británia má EÚ opustiť 31. januára tohto roka. Po odchode bude do konca roka 2020 nasledovať prechodné obdobie, počas ktorého budú vzájomné vzťahy oboch strán pokračovať ako doteraz, zatiaľ čo budú rokovať o nových vzťahoch.